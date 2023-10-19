215-я ракетка мира Мочизуки прокомментировал сенсационную победу над Фритцем в Токио

215-я ракетка мира, 20-летний японский теннисист Синтаро Мочизуки прокомментировал свою сенсационную победу над 10-й ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем во втором круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу японца. Отметим, что Фритц защищал в Токио титул.

«Не очень понимаю, что сейчас происходит. Я так легко, так быстро проиграл первый сет. Все знают, что он отличный теннисист, но я продолжал бороться — это было всё, что я мог сделать. Я так рад. Не знаю, как это получилось, но я выиграл этот матч. Сначала я немного нервничал, зажимался, боялся ошибиться. Потом постарался забыть обо всем и со второго сета просто начал играть в свой теннис — и вот что получилось», — приводит слова Мочизуки пресс-служба ATP.