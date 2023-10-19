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Хольгер Руне нашёл позитив в своём поражении на старте турнира в Стокгольме

Хольгер Руне нашёл позитив в своём поражении на старте турнира в Стокгольме
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал своё неожиданное поражение на старте турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), действующим чемпионом которого он являлся.

Напомним, в своём стартовом поединке посеянный под первым номером Руне со счётом 6:7 (3:7), 2:6 проиграл 53-й ракетке мира, представителю Сербии Миомиру Кецмановичу. Это поражение стало для Хольгера восьмым в девяти последних матчах.

«Сегодня я чувствовал себя и свою игру лучше, чем когда-либо за последнее время, поэтому во мне сохраняется уверенность в том, что последние коррективы позволят мне по-настоящему сильно закончить этот сезон. Спасибо Стокгольму за то, что он всегда такой потрясающий», — написал Руне у себя в социальных сетях после поражения.

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