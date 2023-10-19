Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630.
В матче второго круга Монфис со счётом 6:4, 6:3 обыграл 181-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Австрии Филипа Мисолича (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Монфис 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Мисолича два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Монфиса в Стокгольме станет 24-я ракетка мира, его соотечественник Адриан Маннарино (3). Отметим, что в начале октября 35-летний Маннарино стал чемпионом аналогичного турнира в Астане.
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