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Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме

Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630.

В матче второго круга Монфис со счётом 6:4, 6:3 обыграл 181-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Австрии Филипа Мисолича (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Монфис 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Мисолича два эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Монфиса в Стокгольме станет 24-я ракетка мира, его соотечественник Адриан Маннарино (3). Отметим, что в начале октября 35-летний Маннарино стал чемпионом аналогичного турнира в Астане.

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 17:20 МСК
Филип Мисолич
181
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Гаэль Монфис
140
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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