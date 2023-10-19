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Эксперт связал поражения Руне с его новой девушкой. Хольгер категорично отреагировал

Эксперт связал поражения Руне с его новой девушкой. Хольгер категорично отреагировал
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на мнение о том, что его провальная серия (восемь поражений в последних девяти матчах) связана с развитием романа с 27-летней итальянской моделью Каролиной Дондзеллой.

Фото: из личного архива Каролины Дондзеллы

Ранее бывший датский теннисист Микаэль Мортенсен связал провальные результаты Руне с тем, что у Хольгера завязались новые романтические отношения.

«Этот факт имеет большое значение. Это его первая любовь. В такой ситуации сложно концентрироваться на теннисе. У него кипит жизнь вне корта, а это значит, что он не сосредоточен на задачах, которые ему предстоит выполнить. Он не может и дальше так проигрывать», — заявил Мортенсен.

«В моих результатах нет чьей-либо вины. Это только моя вина, и это не имеет к ней абсолютно никакого отношения», — приводит слова Руне Expressen.

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