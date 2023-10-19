Маттео Берреттини снялся с очередного турнира

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини вновь откладывает своё возвращение на корт после неудачного US Open – 2023, на котором он получил травму.

Напомним, 27-летний Берреттини не появлялся на корте с Открытого чемпионата США — 2023, во втором круге которого получил неприятную травму. Берреттини подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт, держась за ногу. Маттео не смог продолжить матч и покинул стадион на инвалидной коляске.

На этот раз Берреттини снялся с турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. В основной сетке соревнований его заменит 48-я ракетка мира, немецкий теннисист Даниэль Альтмайер. Отметим, что сам Маттео не делится с фанатами и СМИ тем, как продвигается процесс его восстановления.