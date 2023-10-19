Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Даниил Медведев активно работает над ударом с лёта в академии Муратоглу

Видео: Даниил Медведев активно работает над ударом с лёта в академии Муратоглу
Аудио-версия:
Комментарии

В социальных сетах теннисной академии известного менеджера Патрика Муратоглу появилось видео, на котором чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев активно отрабатывает удар с лета.

Отметим, что компанию Медведеву на корте составляет 1802-я ракетка мира, 19-летний француз Пабло Трошу.

В данный момент Медведев готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Отметим, что Даниил уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия).

В последний раз Медведев выходил на корт на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), действующим чемпионом которого являлся. Даниил дошёл до третьего круга, где со счётом 6:7 (8:10), 2:6 проиграл 26-й ракетке мира, американцу Себастьяну Корде (26).

Материалы по теме
Такого не было никогда. Медведев, Рублёв и ещё трое россиян установили рекорд
Истории
Такого не было никогда. Медведев, Рублёв и ещё трое россиян установили рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android