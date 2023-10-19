Видео: Даниил Медведев активно работает над ударом с лёта в академии Муратоглу

В социальных сетах теннисной академии известного менеджера Патрика Муратоглу появилось видео, на котором чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев активно отрабатывает удар с лета.

Отметим, что компанию Медведеву на корте составляет 1802-я ракетка мира, 19-летний француз Пабло Трошу.

В данный момент Медведев готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Отметим, что Даниил уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия).

В последний раз Медведев выходил на корт на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), действующим чемпионом которого являлся. Даниил дошёл до третьего круга, где со счётом 6:7 (8:10), 2:6 проиграл 26-й ракетке мира, американцу Себастьяну Корде (26).