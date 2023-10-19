Беккер — о Руне: мне нравятся его вспышки, но суть не в том, чтобы выгнать маму с трибун

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер высказался о репутации скандального игрока своего нового подопечного 20-летнего датчанина Хольгера Руне.

«Мне нравятся его эмоциональные вспышки. Раньше я тренировал Новака Джоковича, который иногда вёл себя на корте плохо. Но это разрешено… Вопрос в том, насколько быстро ты вернёшься в матч, сможешь ли снова сосредоточиться. В конце концов, суть не в том, чтобы выгнать маму с трибун, а в том, чтобы выиграть матч. Я люблю теннис, и когда один из лучших 20-летних игроков в мире спрашивает, хотел бы я его тренировать… Тот, кто откажется от такого предложения, мало что понимает в теннисе.

Конечно, все зависит от настроя, хотя легко говорить. Но это главная причина, по которой выигрывают или проигрывают матчи. Для меня важно, какая у Хольгера мотивация и для чего, например, он поехал в Китай. Выиграть один матч или турнир, заработать рейтинговые очки? Нужно это обсудить и очень чётко сформулировать мотивацию. У меня есть несколько идей о том, что можно улучшить. Всё начинается с настроя, мышления, психологии – и у меня есть кое-какие мысли на этот счёт», — приводит слова Беккера Eurosport.