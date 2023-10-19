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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, где может сразиться с Тимом

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, где может сразиться с Тимом
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

В стартовом для себя матче лидер посева Циципас (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 67-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут. Циципас шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что в первом сете Циципасу удалось отыграться со счёта 2:4.

За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Циципас сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Янник Ханфман (Германия, 5).

Антверпен. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 20:20 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Ботик ван де Зандсхулп
67
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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