СМИ: дело Иванишевича вызывает серьёзные подозрения в предвзятости хорватского суда

Издание Nacional сообщает, что имеет доказательства того, что государственные структуры Хорватии действуют предвзято по отношению к Татьяне Драгович – бывшей жене чемпиона Уимблдона-2001, а ныне тренера Новака Джоковича Горана Иванишевича, который ранее подал на неё в суд с целью взыскания материальных средств.

«Nacional получил в своё распоряжение документацию, связанную с несколькими судебными исками Иванишевича в адрес его бывшей жены, они вызывает серьёзные подозрения в том, что несколько государственных органов, включая полицию, суд и центр социального обеспечения, действуют крайне предвзято, в пользу Горана Иванишевича», — в частности, говорится в материале.

Одним из доказательств данного тезиса является тот факт, что суд сразу заблокировал счета Драгович и запретил ей распоряжаться своим имуществом из-за требования Иванишевича вернуть ему половину квартиры, которая принадлежит их дочери, и части кредитных средств. При этом сам Горан, якобы, не представил суду ни кредитного договора, ни какого-либо убедительного документа, подтверждающего законность этого требования.