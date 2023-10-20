Стефанос Циципас – о победе в Антверпене: начал не так хорошо, зато как здорово закончил

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

В стартовом для себя матче посеянный первым Циципас (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 67-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Отметим, что в первом сете Циципасу удалось отыграться со счёта 2:4.

«Потребовалось некоторое время. Я начал не так хорошо, как ожидал, но зато как здорово закончил. Несмотря на ранний брейк, я старался включиться в игру и под конец нашёл очень хорошие варианты. Мы боролись за каждое очко, в каждом гейме была какая-то возможность. Я старался оставаться стабильным и работать на победу», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.