Тейлор Фритц: помню, как сказал другу, что если с теннисом не сложится, стану моделью

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал свой недавний опыт работы моделью на показе бренда Hermès во время Недели моды в Нью-Йорке.

«Нужно просто идти и сохранять невозмутимое выражение лица. За последние несколько лет я стал гораздо больше интересоваться модой. Это то, чем я определённо хочу заниматься больше, хочу построить собственный бренд. Я помню, как сказал одному из моих друзей, когда нам было по 15-16 лет, что, если с теннисом не сложится, я стану моделью. И, сейчас очевидно, что теннис открыл мне двери для многих вещей», — приводит слова Фритца C Magazine.

Ранее Фритц не смог защитить свой прошлогодний титул на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Посеянный под первым номером Тейлор со счётом 6:0, 4:6, 6:7 (2:7) сенсационно проиграл 215-й ракетке мира, представителю Японии Синтаро Мочизуки (WC).