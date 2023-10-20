Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон одержал уверенную победу над Полом и вышел в полуфинал турнира в Токио

Шелтон одержал уверенную победу над Полом и вышел в полуфинал турнира в Токио
Комментарии

Американский теннисист, 19-я ракетка мира Бен Шелтон одержал уверенную победу в матче четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В двух сетах спортсмен обыграл своего соотечественника Томми Пола, 12-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Бен Шелтон выполнил 14 эйсов, реализовал два брейк-пойнта (100%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Томми Пола — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из семи и одна двойная ошибка.

В полуфинале Бен Шелтон сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, либо с американцем Маркосом Гироном. Соперник теннисиста определится сегодня, 20 октября, утром.

Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 07:10 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Бен Шелтон
19
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android