Шелтон одержал уверенную победу над Полом и вышел в полуфинал турнира в Токио
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Американский теннисист, 19-я ракетка мира Бен Шелтон одержал уверенную победу в матче четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В двух сетах спортсмен обыграл своего соотечественника Томми Пола, 12-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Бен Шелтон выполнил 14 эйсов, реализовал два брейк-пойнта (100%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Томми Пола — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из семи и одна двойная ошибка.
В полуфинале Бен Шелтон сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, либо с американцем Маркосом Гироном. Соперник теннисиста определится сегодня, 20 октября, утром.
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