Аслан Карацев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Токио

Сегодня, 20 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (13-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Алекс де Минор в четвертьфинале соревнований в Японии.

Напомним, по личным встречами у теннисистов равенство — 1-1. Де Минор взял верх на харде в 1/8 финала турнира в Софии в 2020 году — 6:4, 7:6. Карацев же победил в текущем году на грунте «Мастерса» в Мадриде, в 1/16 финала — 6:3, 4:6, 6:4. Турнир в Токио завершится 22 октября.