Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Токио

Аслан Карацев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Токио
Комментарии

Сегодня, 20 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (13-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Алекс де Минор в четвертьфинале соревнований в Японии.

Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 12:00 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Напомним, по личным встречами у теннисистов равенство — 1-1. Де Минор взял верх на харде в 1/8 финала турнира в Софии в 2020 году — 6:4, 7:6. Карацев же победил в текущем году на грунте «Мастерса» в Мадриде, в 1/16 финала — 6:3, 4:6, 6:4. Турнир в Токио завершится 22 октября.

Материалы по теме
Карацев продолжает поход за титулом. Россиянин вышел в 1/4 «пятисотника» в Токио
Карацев продолжает поход за титулом. Россиянин вышел в 1/4 «пятисотника» в Токио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android