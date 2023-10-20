Аслан Карацев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Токио
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Сегодня, 20 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (13-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Алекс де Минор в четвертьфинале соревнований в Японии.
Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 12:00 МСК
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Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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Аслан Карацев
А. Карацев
Напомним, по личным встречами у теннисистов равенство — 1-1. Де Минор взял верх на харде в 1/8 финала турнира в Софии в 2020 году — 6:4, 7:6. Карацев же победил в текущем году на грунте «Мастерса» в Мадриде, в 1/16 финала — 6:3, 4:6, 6:4. Турнир в Токио завершится 22 октября.
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