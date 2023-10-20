Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Токио

Канадский теннисист, 18-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в матче четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Спортсмен в двух сетах проиграл квалифаеру соревнований американцу Маркосу Гирону. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу встречи Феликс Оже-Альяссим выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил пять двойных ошибок. На счету Маркоса Гирона три подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми и одна двойная ошибка.
За выход в финал Маркос Гирон поборется со своим соотечественником Беном Шелтоном, 19-й ракеткой мира. Это будет вторая личная встреча спортсменов: в первой, состоявшейся в первом круге турнира в Делрэй-Бич в текущем сезоне, победа осталась за Гироном.
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