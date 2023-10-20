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Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Токио

Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Токио
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Канадский теннисист, 18-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в матче четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Спортсмен в двух сетах проиграл квалифаеру соревнований американцу Маркосу Гирону. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу встречи Феликс Оже-Альяссим выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил пять двойных ошибок. На счету Маркоса Гирона три подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми и одна двойная ошибка.

За выход в финал Маркос Гирон поборется со своим соотечественником Беном Шелтоном, 19-й ракеткой мира. Это будет вторая личная встреча спортсменов: в первой, состоявшейся в первом круге турнира в Делрэй-Бич в текущем сезоне, победа осталась за Гироном.

Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 09:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
17
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Маркос Гирон
79
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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