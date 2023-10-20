Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Наньчане, с «баранкой» обыграв Нао Хибино

Российская теннисистка Диана Шнайдер, 72-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В 1/4 финала спортсменка в двух сетах обыграла 93-ю ракетку мира из Японии Нао Хибино, повесив сопернице «баранку» в первой партии. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Диана Шнайдер выполнила два эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Нао Хибино — два реализованных брейк-пойнта (100%). Также каждая из спортсменок в этой встрече допустила по три двойные ошибки.
За выход в финал россиянка поборется с победительницей матча чешки Мари Боузковой и представительницы Колумбии Марии-Камилы Осорио-Серрано. Соперница Шнайдер определится сегодня, 20 октября, днём.
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