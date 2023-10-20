Эмма Радукану объяснила, почему тренерам сложно с ней работать

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, почему тренерам бывает сложно с ней работать.

«Я задаю своим тренерам много вопросов. В некоторых случаях они не успевали отвечать на мои вопросы, и, возможно, поэтому мы с ними прекратили сотрудничество. Я всегда так делала и буду продолжать провоцировать своих наставников, задавать им вопросы и бросать вызов их мышлению. Я не из тех, кому можно просто сказать, что делать, и я это сделаю. Мне нужно понимать, почему это необходимо, и тогда я всё выполню», — приводит слова Радукану Daily Express со ссылкой на BBC Radio 4.

Ранее сообщалось, что Эмма Радукану может пропустить летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).