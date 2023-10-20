Вице-президент ФТК: где-то мы предлагаем не менять гражданство — предоставляем корты

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал, сколько за год в ФТК было подано заявок о смене гражданства и почему до сих пор не было громких переходов.

«Основной фокус – местные спортсмены. Это главный приоритет. Наличие своего теннисиста важно не только с точки зрения имиджа, репутации, но и с точки зрения работы системы. Чтобы были свои игроки, должны быть и локальные тренеры. Соответственно, вся экосистема должна на это работать. Но при этом к нам обращаются ребята, которые по тем или иным причинам не получают поддержки на местах, а мы даём им шанс. Возможно, кто-то в ближайшее время присоединится к нашей команде. И президент федерации смотрит, насколько игрок профессионально подходит к своей карьере, и помогает тем, кто сам не может решить свои вопросы.

В прошлом году поступило более ста обращений в нашу сторону. Где-то мы предлагаем не менять гражданство, а, допустим, помогаем с кортами: многие приезжали в Алматы, Шымкент, Астану тренироваться и играть наши турниры. Многие были в замешательстве: они не знали, что делать. Но наша задача — не просто успеть урвать кого-то хорошего, она в том, чтобы игрок развивался. Потому что это должно быть осознанное решение. Даже если кто-то и переходит играть за Казахстан, то мы строим отношения не на год, два. Ситуация может поменяться. Будет неправильно, если игрок опять уйдёт от нас. Мы выстраиваем долгосрочные взаимоотношения. Примеры тому — Ярослава Шведова, Юрий Щукин, которые начинали в далёких 2000-х и до сих пор с нами в качестве капитанов сборных: помогают молодым казахстанским игрокам. Поэтому и больших переходов нет — потребности нет», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.