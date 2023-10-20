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Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио, одержав уверенную победу над де Минором

Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио, одержав уверенную победу над де Минором
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Российский теннисист, 50-я ракетка мира Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Спортсмен в двух сетах 1/4 финала уверенно обыграл 13-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. По ходу матча Аслан Карацев реализовал три брейк-пойнта из пяти, спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил три двойные ошибки. На счету Алекса де Минора одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов в этой встрече по три раза подал навылет.

За выход в финал соревнований Аслан Карацев поборется с победителем матча Синтаро Мочизуки (Япония, WC) и Алексея Попырина (Австралия). Соперник россиянина определится сегодня, 20 октября, вечером.

Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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