Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио, одержав уверенную победу над де Минором

Российский теннисист, 50-я ракетка мира Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Спортсмен в двух сетах 1/4 финала уверенно обыграл 13-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. По ходу матча Аслан Карацев реализовал три брейк-пойнта из пяти, спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил три двойные ошибки. На счету Алекса де Минора одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов в этой встрече по три раза подал навылет.
За выход в финал соревнований Аслан Карацев поборется с победителем матча Синтаро Мочизуки (Япония, WC) и Алексея Попырина (Австралия). Соперник россиянина определится сегодня, 20 октября, вечером.
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