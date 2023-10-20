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Вице-президент ФТК: Шевченко хочет играть за Казахстан. Он получает вид на жительство

Вице-президент ФТК: Шевченко хочет играть за Казахстан. Он получает вид на жительство
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Советник по международным вопросам и вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский сообщил, что 84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко планирует выступать за Казахстан на международной арене.

«Саша Шевченко получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живёт в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, ранее Шевченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

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