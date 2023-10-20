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Мочизуки обыграл Попырина и встретится с Карацевым в полуфинале турнира в Токио

Мочизуки обыграл Попырина и встретится с Карацевым в полуфинале турнира в Токио
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Японский теннисист Синтаро Мочизуки, 215-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), на котором он выступает по уайлд-кард. В 1/4 финала спортсмен в трёх сетах обыграл 41-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина. Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. По ходу матча Мочизуки выполнил четыре эйса, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Попырина — 21 подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и две двойные ошибки.

Синтаро Мочизуки вышел в свой первый полуфинал уровня ATP в карьере. В нём он сыграет с 50-й ракеткой мира из России Асланом Карацевым. Это будет первая личная встреча теннисистов.

Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 14:05 МСК
Синтаро Мочизуки
215
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 7
5 		6 5
         
Алексей Попырин
41
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Комментарии
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