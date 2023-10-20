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Цуренко вышла в полуфинал турнира в Монастире и встретится с Паолини

Цуренко вышла в полуфинал турнира в Монастире и встретится с Паолини
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Монастире (Тунис). В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Цуренко нанесла поражение представительнице Испании Нурии Парризас-Диас со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Парризас-Диас не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Монастире Цуренко сыграет с первой сеяной, итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая в четвертьфинале одолела соотечественницу Лючию Бронцетти со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

Монастир. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 17:20 МСК
Леся Цуренко
34
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Нурия Парризас-Диас
135
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Монастир. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Ясмине Паолини
30
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Лючия Бронцетти
62
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
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