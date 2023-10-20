Цуренко вышла в полуфинал турнира в Монастире и встретится с Паолини

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Монастире (Тунис). В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Цуренко нанесла поражение представительнице Испании Нурии Парризас-Диас со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Парризас-Диас не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Монастире Цуренко сыграет с первой сеяной, итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая в четвертьфинале одолела соотечественницу Лючию Бронцетти со счётом 7:5, 7:6 (7:3).