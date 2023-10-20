Цуренко вышла в полуфинал турнира в Монастире и встретится с Паолини
Поделиться
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Монастире (Тунис). В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Цуренко нанесла поражение представительнице Испании Нурии Парризас-Диас со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Цуренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Парризас-Диас не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Монастире Цуренко сыграет с первой сеяной, итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая в четвертьфинале одолела соотечественницу Лючию Бронцетти со счётом 7:5, 7:6 (7:3).
Монастир. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 17:20 МСК
34
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
135
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Комментарии
- 20 октября 2023
-
18:54
-
16:45
-
16:32
-
15:37
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:18
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:38
-
11:15
-
11:06
-
10:39
-
10:27
-
09:36
-
09:13
-
09:08
-
00:56
-
00:43
-
00:32
-
00:24
-
00:09
- 19 октября 2023
-
23:27
-
23:12
-
22:43
-
21:58
-
21:55
-
21:43
-
20:59
-
20:52
-
20:27
Партнерский контент