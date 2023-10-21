Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Организаторы United Cup подтвердили участие в турнире Джоковича и Свёнтек

Организаторы United Cup подтвердили участие в турнире Джоковича и Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы турнира United Cup-2024 объявили заявки команд на участие в турнире, который пройдёт в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. Всего в соревновании примут участие 16 сборных.

В число участников предстоящего турнира заявились пять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: Ига Свёнтек (Польша), Мария Саккари (Греция), Джессика Пегула (США), Каролин Гарсия (Франция), Маркета Вондроушова (Чехия).

У мужчин на United Cup выступят 10 игроков из топ-20 рейтинга ATP: Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Тейлор Фритц (США), Хуберт Хуркач (Польша), Алекс де Минор (Австралия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Кэмерон Норри (Великобритания).

Также на United Cup-2024 сыграет немка Анжелика Кербер, для которой это будет первый турнир после перерыва, связанного с рождением дочери.

Материалы по теме
Профсоюз Джоковича воюет за будущее игроков. Проект ждёт крах, как футбольную Суперлигу?
Профсоюз Джоковича воюет за будущее игроков. Проект ждёт крах, как футбольную Суперлигу?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android