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Организаторы United Cup подтвердили участие в турнире Джоковича и Свёнтек

Организаторы турнира United Cup-2024 объявили заявки команд на участие в турнире, который пройдёт в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. Всего в соревновании примут участие 16 сборных.

В число участников предстоящего турнира заявились пять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: Ига Свёнтек (Польша), Мария Саккари (Греция), Джессика Пегула (США), Каролин Гарсия (Франция), Маркета Вондроушова (Чехия).

У мужчин на United Cup выступят 10 игроков из топ-20 рейтинга ATP: Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Тейлор Фритц (США), Хуберт Хуркач (Польша), Алекс де Минор (Австралия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Кэмерон Норри (Великобритания).

Также на United Cup-2024 сыграет немка Анжелика Кербер, для которой это будет первый турнир после перерыва, связанного с рождением дочери.