В Саудовской Аравии может появиться «Мастерс»

В Саудовской Аравии в 2025 году может появиться «Мастерс» либо совместный «тысячник» ATP и WTA.

Об этом заявил президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, отвечая на вопрос о перспективах Итогового турнира, который с 2021 года проводится в Турине на арене «Пала Альпитур».

«Я пытаюсь убедить президента ATP Гауденци, что теннис отличается от других видов спорта. Саудовский рынок может быть привлекательным, но нынешнюю систему необходимо защитить. Мы не должны переживать, что Саудовская Аравия организует собственный Тур, как это случилось в гольфе. И я надеюсь, что «Мастерс», который ATP предоставит ей с января 2025-го ‒ возможно, вместе с WTA, ‒ удовлетворит их жажду тенниса. С него будет начинаться сезон. Конечно, это революция. Но Итоговый турнир должен остаться здесь», ‒ отметил Бинаги в интервью итальянской газете Corriere della Sera.