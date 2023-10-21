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Аслан Карацев – Синтаро Мочизуки: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Токио

Аслан Карацев – Синтаро Мочизуки: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Токио
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Сегодня, 21 октября полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сразится с 215-й ракеткой мира японцем Синтаро Мочизуки за выход в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Синтаро Мочизуки в полуфинале турнира в Токио.

Токио (м). 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 11:20 МСК
Синтаро Мочизуки
215
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Ранее Карацев и Мочизуки никогда друг с другом не встречались. Отметим, что Мочизуки до этого турнира ни одного матча на уровне основных сеток турниров ATP или «Шлемов» не выигрывал, а в Токио сенсационно выбил прошлогоднего чемпиона Тейлора Фритца во втором круге — 0:6, 6:4, 7:6 — после чего победил Алексея Попырина (7:5, 2:6, 7:5).

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