«С днём рождения, младший брат». Александр Зверев трогательно поздравил Рублёва

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев трогательно поздравил своего друга, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва с днём рождения. Вчера, 20 октября Рублёву исполнилось 26 лет.

«С днём рождения, младший брат. Ты знаешь, я люблю тебя», — подписал совместные фото с Рублёвым Зверев, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Ранее Зверев (3) неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Александр потерпел неожиданное поражение на старте соревнований на харде. В матче первого круга немец со счётом 3:6, 4:6 проиграл 60-й ракетке мира австралийцу Джордану Томпсону. Зверев, занимающий девятую строчку мирового рейтинга, далее планирует выступить на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).