Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Наньчане, уступив Боузковой
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, 72-я ракетка мира, не смогла пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В полуфинале спортсменка в двух сетах уступила 29-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой со счетом 6:7 (5:7), 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. По ходу матча Диана Шнайдер не смогла выполнить ни одного эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Мари Боузковой — один эйс, две двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В финале чешская теннисистка поборется с победительницей матча соотечественницы Катержины Синяковой и представительницы Канады Лейлы Фернандес. Соперница Боузковой определится сегодня, 21 октября, днём.
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