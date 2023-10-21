Аслан Карацев – Синтаро Мочизуки: россиянин уверенно выиграл 1-й сет в полуфинале Токио

Завершился первый сет второго полуфинального матча на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония), в котором полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев сражается с 215-й ракеткой мира, японцем Синтаро Мочизуки (WC). Стартовую партию со счётом 6:3 выиграл Карацев.
Партия продлилась 48 минут (сет прерывался из-за поднятия крыши на стадионе). Карацеву в её рамках удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Синтаро Мочизуки в полуфинале турнира в Токио.
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Отметим, что победитель данного матча за титул в Токио сразится с полуфиналистом US Open – 2023, 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.
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