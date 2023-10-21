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Аслан Карацев уверенно вышел в финал турнира в Токио, где сразится с Беном Шелтоном

Аслан Карацев уверенно вышел в финал турнира в Токио, где сразится с Беном Шелтоном
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Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), призовой фонд которого составил $ 2 013 940.

В полуфинальном матче Карацев со счётом 6:3, 6:4 обыграл 215-ю ракетку мира, японца Синтаро Мочизуки (WC), который ранее сенсационно выбил из турнира 10-ю ракетку мира, американца Тейлора Фритца. Встреча Карацева и Мочизуки продлилась 1 час 31 минуту. Карацев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мочизуки три эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За свой первый титул в этом сезоне Карацев сразится с полуфиналистом US Open – 2023, 19-й ракеткой мира, американцем Беном Шелтоном.

Токио (м). 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 11:20 МСК
Синтаро Мочизуки
215
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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