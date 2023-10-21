Аслан Карацев в Токио вышел в свой первый почти за 2 года финал ATP

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел в свой первый одиночный финал на уровне ATP за 1 год и 9 месяцев и пятый в карьере.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония), призовой фонд которого составил $ 2 013 940. В полуфинальном матче Карацев со счётом 6:3, 6:4 обыграл 215-ю ракетку мира, японца Синтаро Мочизуки (WC), который ранее сенсационно выбил из турнира 10-ю ракетку мира, американца Тейлора Фритца.

За свой первый титул в этом сезоне Карацев сразится с полуфиналистом US Open – 2023, 19-й ракеткой мира, американцем Беном Шелтоном. Отметим, что всего в активе Аслана три титула на уровне ATP, у Шелтона на данный момент ни одного.