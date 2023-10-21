Шелтон оставил послание в соцсетях после выхода в финал Токио, где сразится с Карацевым

Полуфиналист US Open — 2023, 19-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон оставил в социальных сетях послание после выхода в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

Напомним, в полуфинальном матче соревнований Шелтон одолел соотечественника, 79-ю ракетку мира Маркоса Гирона (Q). Напряжённая встреча продлилась 2 часа и 51 минуту и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бена.

«Скромный и голодный (имеется в виду до побед)», — написал Шелтон в своих социальных сетях.

В дебютном для себя финале на уровне ATP Шелтон сразится с полуфиналистом Australian Open – 2021, серебряным призёром Олимпиады-2020 в миксте россиянином Асланом Карацевым. Для Аслана это будет первый финал за 1 год и 9 месяцев.