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Котов вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Кецмановича

Котов вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Кецмановича
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Российский теннисист, 109-я ракетка мира Павел Котов пробился в финал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинале спортсмен в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича (53-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Павел Котов выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил одну двойную ошибку. На счету Миомира Кецмановича две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух допущенных.

За титул в Стокгольме россиянин поборется с победителем матча Ласло Джере (Сербия) и Гаэля Монфиса (Франция). Соперник Котова определится сегодня, 21 октября, вечером.

Стокгольм. 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 15:10 МСК
Миомир Кецманович
53
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов
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