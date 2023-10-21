Котов вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Кецмановича

Российский теннисист, 109-я ракетка мира Павел Котов пробился в финал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинале спортсмен в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича (53-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Павел Котов выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил одну двойную ошибку. На счету Миомира Кецмановича две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух допущенных.

За титул в Стокгольме россиянин поборется с победителем матча Ласло Джере (Сербия) и Гаэля Монфиса (Франция). Соперник Котова определится сегодня, 21 октября, вечером.