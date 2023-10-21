Котов — о Стокгольме: с учётом квалификации я практически выиграл турнир «Большого шлема»

109-я ракетка мира, 24-летний российский теннисист Павел Котов забавно прокомментировал дебютный выход в финал турнира на уровне ATP.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинальном матче квалифаер Котов в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича (53-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Я очень счастлив. У меня нет слов. И честно говоря, я очень устал. С учётом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл турнир «Большого шлема» (смеётся)», — сказал Котов в интервью на корте.

За титул в Стокгольме Котов поборется с победителем матча Ласло Джере (Сербия) и Гаэля Монфиса (Франция).

Отметим, что благодаря выступлению в Стокгольме Котов обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP.