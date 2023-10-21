Вера Звонарёва сыграет в финале парного разряда турнира в Наньчане

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва стала финалисткой парного разряда турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) вместе с немкой Лаурой Зигемунд. В полуфинале турнира спортсменки обыграли россиянку Камиллу Рахимову и белорусскую теннисистку Александру Саснович со счётом 6:1, 6:7(6:8), 10:4.

За 1 час 54 минуты матча соперницы по полуфиналу не сделали ни одного эйса и допустили одинаковое количество двойных ошибок — по одной с каждой стороны. Рахимова и Саснович реализовали три из пяти брейк-пойнтов, в то время как Звонарёва и Зигемунд — 6 из 12.

В финале Лауре Зигемунд и Вере Звонарёвой будут противостоять японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия. Игра состоится 22 октября в 11:00 мск.