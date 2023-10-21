Вера Звонарёва сыграет в финале парного разряда турнира в Наньчане
Поделиться
39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва стала финалисткой парного разряда турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) вместе с немкой Лаурой Зигемунд. В полуфинале турнира спортсменки обыграли россиянку Камиллу Рахимову и белорусскую теннисистку Александру Саснович со счётом 6:1, 6:7(6:8), 10:4.
За 1 час 54 минуты матча соперницы по полуфиналу не сделали ни одного эйса и допустили одинаковое количество двойных ошибок — по одной с каждой стороны. Рахимова и Саснович реализовали три из пяти брейк-пойнтов, в то время как Звонарёва и Зигемунд — 6 из 12.
В финале Лауре Зигемунд и Вере Звонарёвой будут противостоять японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия. Игра состоится 22 октября в 11:00 мск.
Комментарии
- 21 октября 2023
-
18:12
-
18:02
-
17:22
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
15:45
-
15:20
-
14:48
-
13:17
-
12:35
-
12:20
-
12:19
-
11:33
-
11:33
-
11:04
-
10:48
-
10:38
-
09:45
-
04:57
- 20 октября 2023
-
22:24
-
20:05
-
18:54
-
16:45
-
16:32
-
15:37
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:18
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
Партнерский контент