Бен Шелтон: я довольно скучный вне корта

21-летний американский теннисист Бен Шелтон (19-я ракетка мира), вышедший в финал турнира в Токио, в шутку назвал себя скучным, давая интервью для пресс-службы ATP.

«Я довольно скучный вне корта, я просто держу рот на замке, предпочитаю оставаться в номере отеля и быть один», — улыбаясь сказал Шелтон в интервью.

На вопрос о том, как бы его описали друзья, теннисист ответил: «Я думаю, мои друзья описали бы меня как человека, который любит пошутить и вести себя беззаботно. Мне нравится веселиться, просто тусоваться, а общение с людьми — это то, что мне нравится больше всего».

Напомним, в финале турнира в Токио Шелтон встретится с россиянином Асланом Карацевым. Встреча состоится 22 октября, начало поединка — в 10:30 мск.