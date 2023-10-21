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Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене

Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене
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39-я ракетка мира, Александр Бублик (Казахстан) стал финалистом теннисного турнира категории ATP-250, проходящего в Антверпене (Бельгия). В 1/2 финала теннисист обыграл Максимильяна Мартерера из Германии со счётом 6:4, 6:4.

Антверпен. 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 16:40 МСК
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Максимильян Мартерер
127
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер

Матч продолжался 1 час 24 минуты, за это время Бублик сделал 11 эйсов против одного у немецкого оппонента. Однако теннисист из Казахстана допустил больше двойных ошибок, у него их семь, в то время как у Мартерера две.

В финале хардового турнира в Антверпене с призовым фондом € 673 630 Александр Бублик встретится с победителем поединка Стефаноса Циципаса (Греция) и Артюра Фиса (Франция). Встреча грека и француза состоится сегодня в 18:30 мск, а вот финал турнира пройдёт 22 октября.

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