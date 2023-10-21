Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Стокгольме, где сыграет с Павлом Котовым

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира категории ATP-250 в Стокгольме, обыграв в полуфинальном поединке серба Ласло Джере со счётом 7:5, 6:2.

Матч на центральном корте «Кунглига Теннисхаллен» продолжался 1 час 16 минут. Француз сделал девять эйсов против трёх у Ласло Джере. Двойных ошибок также больше оказалось у Монфиса — три против двух. По количеству невынужденных ошибок сербский теннисист превзошел соперника, допустив 15, в то время как Монфис сделал три.

В финале теннисного турнира в Стокгольме Гаэль Монфис встретится с российским теннисистом Павлом Котовым. В полуфинале Котов победил Миомира Кецмановича (Сербия) со счётом 6:3, 6:4. Решающий поединок состоится 22 октября в 16:00 мск.