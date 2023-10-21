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Стефанос Циципас не смог выйти в финал турнира в Антверпене

Стефанос Циципас не смог выйти в финал турнира в Антверпене
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Седьмая ракетка мира, Стефанос Циципас (Греция) проиграл в полуфинале турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) французскому теннисисту Артюру Фису (38-е место в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу француза.

Антверпен. 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 18:40 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		7 7
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Матч на центральном корте бельгийской «Лотто Арены» продолжался 2 часа. Циципас 10 раз подал навылет, его соперник ответил девятью эйсами. Двойных ошибок также больше у седьмой ракетки, две против одной у Артюра Фиса. Невынужденных ошибок у Циципаса пять, его оппонент ошибся восемь раз.

В финале турнира в Антверпене с призовым фондом € 673 630 Фис сыграет с 36-й ракеткой мира, Александром Бубликом (Казахстан). Финальный поединок состоится 22 октября и начнётся в 15:00 мск.

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