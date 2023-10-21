Монфис стал самым возрастным финалистом турнира в Стокгольме

37-летний француз Гаэль Монфис, занимающий 140-е место в рейтинге ATP, прокомментировал победу в полуфинале турнира в Стокгольме, благодаря которой он стал самым возрастным финалистом турнира.

«Это просто здорово. Могу сказать вам, ребята, что во мне всё ещё есть огонь и страсть. Надеюсь, я смогу продержаться ещё пару лет. Я постараюсь стать самым возрастным победителем Stockholm Open», — сказал Монфис в послематчевом интервью.

Напомним, Гаэль Монфис обыграл Ласло Джере (Сербия) со счётом 7:5, 6:2. В финальном поединке французу предстоит встретиться с 24-летним россиянином Павлом Котовым, который дошёл до финала турнира, стартовав в его квалификации. Ранее теннисисты не встречались между собой.