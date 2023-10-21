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Иван Приданкин рассказал о работе с Павлом Котовым

Иван Приданкин рассказал о работе с Павлом Котовым
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Тренер юношеской сборной России по теннису Иван Приданкин рассказал, как устроена работа с теннисистом Павлом Котовым.

«Сейчас рядом с Пашей – Миша Бриль. Я полностью полагаюсь на его советы. Он оказывает Паше огромную поддержку и, находясь на месте, гораздо важнее, чем я, находясь в Москве. Я стараюсь задать Паше общую мотивацию. У Миши достаточно приличный опыт работы в туре как тренера. Его турнирный опыт для Паши – большее подспорье, чем мой. Я более глобально с Пашей работаю, Миша – точечно, на месте, зная слабые стороны соперников, лучше зная игроков. У нас должен быть неплохой коллектив для того, чтобы двигаться вперёд», — приводит слова Приданкина телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».

Напомним, 109-я ракетка мира, россиянин Павел Котов вышел в финал турнира в Стокгольме, где сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции.

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