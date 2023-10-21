Приданкин — о работе с Котовым: нет финансовой поддержи для постоянных выездов с тренером

Тренер юношеской сборной России по теннису Иван Приданкин рассказал о взаимодействии теннисиста Павла Котова с тренерами.

«В последний год мы с Пашей плотно занимаемся. Если он находится в Москве, то вся работа ведётся мной и тренером по ОФП, Денисом. И, даже когда он не на турнирах, Паша работает по той программе, которую он ему высылает и готовит. С Мишей у Паши уже был небольшой опыт. Он ездил в этом сезоне на три турнира вместе с Мишей. Паше понравилась совместная работа. Есть финансовый вопрос, поскольку Паша не является топовым игроком и средства на тренера ограничены. Поэтому у нас немножко рваная работа, нет такой стабильной финансовой поддержи, чтоб постоянно можно было выезжать с тренером. Я ездить с Пашей не готов, так как у меня работа в сборной и работа с дочкой, и много ещё других ребят. Поэтому мы пришли к такому пониманию: Миша с Пашей работает на выездах, а я работаю в Москве. И совместно мы в постоянном контакте с Мишей», — сообщил Приданкин телеграм-каналу «БОЛЬШЕ!».

Напомним, россиянин Павел Котов 22 октября сыграет в финале турнира ATP-250 в Стокгольме против Гаэля Монфиса (Франция). Поединок начнётся в 16:00 мск.