Братья Циципасы стали победителями парного разряда турнира в Антверпене

Греческие теннисисты Стефанос и Петрос Циципасы одержали победу в финале парного разряда турнира в Антверпене (Бельгия). Соперниками греческого дуэта в финальном матче соревнований были уругваец Ариэль Бехар и чешский теннисист Адам Павлашек. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 10:8 в пользу братьев Циципас.

Матч продлился 1 час 37 минут. На счету греческих теннисистов три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных. У их соперников три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Это первая совместная победа братьев Циципасов на турнире ATP. Благодаря этому результату Петрос Циципас станет 81-й ракеткой мира в парном разряде.