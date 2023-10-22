Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене, в финале обыграв Артюра Фиса
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Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале спортсмен в двух сетах обыграл 38-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. По ходу матча Александр Бублик выполнил 11 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из трёх, спас все три брейк-пойнта соперника и допустил 11 двойных ошибок. На счету Артюра Фиса — шесть подач навылет и две двойные ошибки.
Александр Бублик завоевал свой третий титул в карьере и второй — в сезоне: в июне теннисист выиграл турнир категории ATP-500 в Галле. Благодаря победе спортсмен поднимется на шесть строчек в рейтинге ATP и станет 30-й ракеткой мира.
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