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Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене, в финале обыграв Артюра Фиса

Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене, в финале обыграв Артюра Фиса
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Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале спортсмен в двух сетах обыграл 38-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. По ходу матча Александр Бублик выполнил 11 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из трёх, спас все три брейк-пойнта соперника и допустил 11 двойных ошибок. На счету Артюра Фиса — шесть подач навылет и две двойные ошибки.

Александр Бублик завоевал свой третий титул в карьере и второй — в сезоне: в июне теннисист выиграл турнир категории ATP-500 в Галле. Благодаря победе спортсмен поднимется на шесть строчек в рейтинге ATP и станет 30-й ракеткой мира.

Антверпен. Финал
22 октября 2023, воскресенье. 17:40 МСК
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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