Монфис: отдаю должное Котову. Он давил на меня, мне пришлось много побегать

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над россиянином Павлом Котовым в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

«Отдаю должное Павлу. У него была невероятная неделя, и он давил на меня на корте. Мне пришлось много побегать. Во втором сете пришлось очень тяжело. Не знаю, как я смог подтянуться, но я продолжал верить в себя и бороться», — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.

Напомним, Павел Котов проиграл Гаэлю Монфису со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Таким образом, Монфис выиграл свой первый титул с января 2022 года, когда теннисист стал чемпионом турнира в Аделаиде (Австралия). После этой победы Монфис ворвётся в топ-100 мирового рейтинга и займёт 90-е место.