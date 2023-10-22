Котов поздравил Монфиса с успешным выступлением на турнире в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов поздравил француза Гаэля Монфиса с успешным выступлением на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Ранее сегодня, 22 октября, представитель Франции в напряжённой борьбе обыграл россиянина в финале соревнований.

«Всем добрый вечер! Во-первых, это была замечательная неделя для меня. Я впервые в карьере играл в финале турнира ATP.

И я хотел бы поздравить Гаэля. Ты изумительно выступил на этой неделе. Я старался показать свой лучший теннис, но ты всё возвращал в ответ. Это твой титул. Поздравляю!» — сказал Котов в речи на церемонии награждения.

После финала в Стокгольме Павел Котов вернётся в топ-100 игроков ATP и станет 81-й ракеткой мира уже в понедельник, 23 октября.