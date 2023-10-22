Корпач выиграла первый титул WTA в карьере, обыграв Русе в финале турнира в Клуж-Напоке

Немецкая теннисистка, 105-я ракетка мира Тамара Корпач выиграла первый титул WTA в карьере. Спортсменка победила в финале турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), в котором в двух сетах обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе, 188-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Тамара Корпач реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Елены-Габриэлы Русе — один выполненный эйс, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и три двойные ошибки.
Благодаря победе в Румынии 28-летняя Тамара Корпач поднимется на 35 позиций в рейтинге WTA и станет 70-й ракеткой мира, то есть обновит предыдущий лучший результат: в ноябре 2022 года спортсменка была 74-й ракеткой мира.
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