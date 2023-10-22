«Задавать вопросы — это её право». Экс-тренер поддержал Радукану после слов о наставниках

Бывший австралийский тренер по теннису Тодд Скуллар поддержал победительницу US Open — 2021 британскую теннисистку Эмму Радукану, которую раскритиковали за высказывание о тренерах. Спортсменка ранее заявила, что специалистам сложно с ней работать, так как она постоянно задаёт вопросы.

«Интересно видеть комментарии по поводу слов Радукану о работе с тренерами. Она платит своему тренеру. Если она хочет задавать вопросы о тренировках, тактике и прочем, это её право. Профессиональный тренер должен быть в состоянии чётко объяснить свой взгляд на философию и методы работы», — написал Скуллар на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Эмма Радукану может пропустить летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).