Новак Джокович отпраздновал крестины своих детей в Черногории

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отпраздновал крещение своих детей Стефана и Тары в Подгорице (Черногория), сообщает Vijesti.

Крещение детей сербского спортсмена прошло в монастыре Острог. Детей крестил сербский патриарх Порфирий, на церемонии присутствовала семья Джоковича. Позже состоялся праздничный обед.

Напомним, в сентябре текущего года премьер-министр Черногории Дритан Абазович сообщал, что Джокович может стать почётным гражданином страны.

Джокович не выходил на корт после победного US Open — 2023 и матчей в рамках Кубка Дэвиса — 2023. В финале американского мэйджора Новак со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева.