Бублик: сказал Фису, что мне повезло победить его, прежде чем он станет большим игроком

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 36-я ракетка мира, прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале спортсмен обыграл 38-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса в двух сетах.

«Я в значительной степени хорошо подавал весь матч. Сказал Артюру, что мне повезло победить его в финале, прежде чем он станет большим игроком. Это была единственная возможность, которой я обладал, и я её использовал хорошо.

Если честно, когда я выиграл свой второй титул, я сказал своему тренеру: «Возможно, это всё. Может быть, я никогда не смогу выиграть ещё один». Это самое великолепное чувство — снова быть здесь, выигрывать новый титул. Для меня это значит целый мир», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Титул Антверпена стал третьим в карьере Александра Бублика и вторым в текущем сезоне. В июне спортсмен стал чемпионом турнира ATP-500 в Галле.