Воландри: Синнер всегда выкладывается на 100% и не жалуется, в отличие от других

Бывший итальянский теннисист Филиппо Воландри поделился мнением о четвёртой ракетке мира итальянце Яннике Синнере.

«Янник — тот человек, который всегда выкладывается на 100% и не жалуется. Очевидно, что иногда он находится не в идеальной форме, у него могут проблемы с мышцами или лихорадка, но он никогда не жалуется. В этом его отличие от других. Постоянное сравнение Синнера с Алькарасом — это, конечно, нехорошо, но, к сожалению, это часть нашей культуры», — приводит слова Воландри Tennis World USA.

Напомним, ранее Янник Синнер пропустил турнир категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Итальянский спортсмен решил взять несколько дней отдыха после азиатского тура, во время которого он выиграл турнир в Пекине (Китай).