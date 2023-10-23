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Шевченко пробился в основу турнира в Базеле и встретится с Вавринкой в первом круге

Шевченко пробился в основу турнира в Базеле и встретится с Вавринкой в первом круге
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Российский теннисист Александр Шевченко, 84-я ракетка мира, пробился в основную сетку турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале квалификации спортсмен обыграл швейцарца Реми Бертола. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. По ходу матча Александр Шевченко реализовал четыре брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Реми Бертола — два реализованных брейк-пойнта и одна двойная ошибка. Также оба спортсмена в этой встрече выполнили по шесть эйсов.

В матче первого круга основы турнира в Базеле, который пройдёт во вторник, 24 октября, Александр Шевченко встретится с 46-й ракеткой мира из Швейцарии Стэном Вавринкой. Это будет первое личное противостояние теннисистов.

Базель. 1-й круг
24 октября 2023, вторник. 11:00 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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