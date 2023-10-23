Шевченко пробился в основу турнира в Базеле и встретится с Вавринкой в первом круге
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Российский теннисист Александр Шевченко, 84-я ракетка мира, пробился в основную сетку турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале квалификации спортсмен обыграл швейцарца Реми Бертола. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. По ходу матча Александр Шевченко реализовал четыре брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Реми Бертола — два реализованных брейк-пойнта и одна двойная ошибка. Также оба спортсмена в этой встрече выполнили по шесть эйсов.
В матче первого круга основы турнира в Базеле, который пройдёт во вторник, 24 октября, Александр Шевченко встретится с 46-й ракеткой мира из Швейцарии Стэном Вавринкой. Это будет первое личное противостояние теннисистов.
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